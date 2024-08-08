جامعة بنها تنظم مسابقة لإنتاج بنوك الأسئلة لتطوير نظم التقويم والامتحانات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تنظيم مسابقة لإنتاج بنوك الأسئلة وفقا للمعايير التي وضعها مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها حرصت علي تنظيم هذه المسابقة فى إطار سعيها للتطوير المستمر لنظم التقويم والإمتحانات باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تضمن قياس المخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج الأكاديمية فى إطار من العدالة والدقة والموضوعية، وتحقيق سرعة ودقة وشفافية أعمال الإمتحانات لضبط مسار العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قيمة الجائزة 7 آلاف جنية للفائز وفقا للمعايير التي وضعها مركز القياس والتقويم بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن شروط المسابقة تضمنت الإعلان لجميع أعضاء هيئة التدريس على مستوى الأقسام العلمية بجميع كليات الجامعة.

وأشارت الدكتورة عزة عبد الله مديرة مركز القياس والتقديم بالجامعة، إلى أنه يمكن للقسم العلمى التقدم بأى عدد من البنوك، ويمكن اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريس فى البنك الواحد ويتم تقسيم قيمة المكافأة على المتقدمين وفقاً لنسبة المشاركة، ويقدم كل مشارك فى البنك ما يفيد حصوله على دورة بنوك الأسئلة، ولا يقل عدد المفردات الاختبارية فى كل بنك عن 1000 مفردة اختبارية.

وأضافت مديرة القياس والتقويم بالجامعة، أن المتقدم يلتزم بتقديم البطاقات التعريفيه لكل مفردة اختبارية، ويقدم مع كل بنك توصيف البرنامج العلمى / المقرر معتمد، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى إعداد بنك الأسئلة بإدخال المفردات الاختبارية على سوفت وير بنوك الأسئلة واستخراج صور اختبارية منها.

كما يلتزم المتقدمين بضرورة إجراء تجربة استطلاعية على الطلاب وتقديم نتائج التجربة لمركز القياس والتقويم بالجامعة، ويلتزم المتقدمين بعمل تحليل إحصائى لنتائج التجربة الاستطلاعية وعمل التعديلات المطلوبه على البنك (حذف – تعديل).



وأوضحت، أنه يجب علي المتقدمين إستيفاء تقديم النماذج التالية نسخة معتمدة من توصيف البرنامج وتوصيف المقرر، وخطاب بموافقة مجلس القسم على التقدم للمسابقة معتمد من رئيس القسم، وإقرار عضو/ أعضاء هيئة التدريس بتجريب البنك واستخدامه بالاختبارات الدورية والاستمرار فى تغذية البنك وتجديده دورياً، وإقرار القسم العلمى بتفعيل البنك فى الاختبارات، وبطاقات المفردات مسلسلة وتشمل (رقم الموضوع- الوحدة- المستوى المعرفى- المستوى المتوقع لسهولة السؤال- زمن الاجابة- المعيار (المعايير الاكاديمية)- المؤشر (الناتج التعليمى بالبرنامج)- الهدف الاجرائى- رأس السؤال- عناصر الاستجابة- مفتاح الاجابة)، مع التزام المتقدمون بتحديث بنوك الأسئلة فى الاختبارات الدراسية ولمدة 3 سنوات على الأقل.