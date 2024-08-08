جامعة المنصورة الجديدة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية فى العام الثالث لها

الدقهلية -محمد الحبشي

يبحث أولياء الأمور عن أفضل الجامعات لإلحاق أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بأفضل الكليات وفق قدراتهم وإمكانياتهم وطموحاتهم الدراسية والحياتية.

وينظر أولياء الأمور الآن إلى الكليات التكنولوجية الحديثة التى تعتمد على التقنيات الحديثة ويحتاجها سوق العمل، والتوجه نحو مواكبة دول العالم فى سباق العالم التكنولوجى الحديث.

توجه الدولة نحو التعليم الذكى

تهتم الدولة المصرية بهذا الشأن، حرصا على تأهيل أبنائها الطلاب فى التطور التكنولوجى، وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والعالمية، من خلال إنشاء جامعات ذكية حديثة، تعمتد فى دراساتها على البرامج المختلفة وتقنيات الذكاء الاصطناعى.

وأنشأت الدولة المصرية 5 جامعات ذكية حديثة عملاقة حتى الآن من بين هذه الجامعات جامعة المنصورة الجديدة الذكية، والتى تضم عددا من الكليات والبرامج الحديثة، وتعمل وفق سياسات تعليمية وتقنية عالية الجودة، جعلتها وجهة الطلاب من داخل مصر أو الدول الخارجية.



كليات جامعة المنصورة الجديدة

تضم جامعة المنصورة الجديدة الذكية بين أروقتها 13 كلية وهى..

- كلية طب

- كلية طب الاسنان

- كلية الصيدلة

- كلية التمريض

- كلية العلوم الصحية التطبيقية

- كلية العلوم

- كلية علوم وهندسة الحاسب

- كلية الهندسة

- كلية علوم وهندسة المنسوجات

- كلية القانون

- كلية الاعمال

- كلية الاعلام والاتصال

- كلية العلوم الاجتماعية الانسانية



الدراسة عبر برامج وتقنيات متطورة

وتعمل جامعة المنصورة الجديدة، وفق أحدث الدراسات التى تعتمد على التقنيات الحديثة، التى تؤهل الدارس إلى مواكبة العلم والتكنولوجيا الحديثة الموجودة فى جميع دول العالم.

ومن أبرز البرامج الموجودة برامج "الذكاء الاصطناعى"، وأيضا برامج هندسة الطيران، والبترول، والمنسوجات، وغيرها من البرامج التقنية الحديثة والتى تؤهل الدارسين إلى دخول سوق العمل بكفاءة عالية.



نظام الالتحاق بكليات الجامعة

يعتبر نظام الالتحاق بكليات جامعة المنصورة الجديدة مختلفا نسبيا، حيث تعتمد الكليات الذكية الحديثة على نظام البرامج التى من شأنها تدريب الطالب وتأهيله لمواكبة التطور وتمكنه من الدخول لسوق العمل.

وتوضح جامعة المنصورة الجديدة نظام الالتحاق والقبول بها، من خلال التقديم على موقع الجامعة الرسمى، وجميع خطوات التقديم الكترونية بالكامل، وبعد التقديم تجرى الجامعة تنسيقا داخليا لاختيار الأعلى مجموعاً حتى اكتمال الأعداد لكل كليات الجامعة.



اطراف صناعية



تقنيات حديثة بايدي طلاب جامعة المنصورة الجديدة



ربوت اخر بايدي طلاب جامعة المنصورة الجديدة



روبوت من تصنيع طلاب برنامج الذكاء الاصطناعي



طائرة بدون طيار بايدي طلاب جامعة المنصورة الجديدة



نظارة بتقنيات حديثة