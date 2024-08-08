جامعة الزقازيق عن واقعة رقص طالب بحفل تخرجه: تصرف فردى خرج عن السياق العام

الشرقية - إيمان مهنى

تباشر جامعة الزقازيق التحقيق في واقعة قيام طالب بوصلة رقص شعبى على أغنية مهرجانات أثناء صعوده على المنصة لستلم شهادة تخرجه.

وأفاد الجامعة بأن لجنة التحقيقات المشكلة ستجرى يوم الأحد المقبل الاستماع لأقوال أطراف الواقعة التي ستشمل الطالب صاحب الواقعة وزملائه، ومنظم الحفل ومصور مقطع الفيديو المتداول والمنصة من أساتذة الكلية. وأشار المصدر إلى أنه فى ضوء ما ستتوصل إليه التحقيقات في الواقعة سيتم اتخاذ القرارات طبقا للوائح الجامعية.

وبحسب ما ورد من معلومات، فإن الحفل كان يسير بشكل طبيعى بأغاني ليس بينها مهرجانات، إلا أنه فور قيام المنصة نداء اسم الطالب صاحب الواقعة، لاستلام شهادته، أطلقت أغنية مهرجانات وقدم وصلته من الرقص الشعبي.

وانتشر فى ساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام طالب بوصلة بالرقص، أمام أساتذة كلية وزملائه بكلية التجارة جامعة الزقازيق، أثناء الاحتفال بتخرج الدفعة وتسلمة شهادته، حيث تداولت منصات مقطع الفيديو وعبر المتابعين عن استيائهم لتصرف الطالب.

من جانبها، قررت جامعة الزقازيق، إحالة الطالب صاحب الواقعة للتحقيق، وأصدرت بيانا جاء فيه: إيماء إلى الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول واقعة تجاوز أحد الخريجين والخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية بإحدى حفلات التخرج بقاعة الاحتفالات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق.

وأكدت الجامعة أهمية التمسك بالتقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقيات والأداب العامة بالمجتمع، والتى يتم ترسيخها فى نفوس أبنائها من الطلاب والطالبات، ونود التنويه أن هذه الواقعة هى تصرف فردى للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه ولكنها خرجت عن السياق العام والمألوف بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة كبيت للعلم والعلماء، وبناء على ما سبق تم بحث الموضوع، وإحالته للتحقيق.