جامعة الإسكندرية تشارك فى المعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب EDUGATE

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فعاليات معرض EDUGATE خلال دورة انعقاده بمكتبة الاسكندرية، بمشاركة ما يزيد عن 100 جامعة رائدة من الجامعات الحكومية الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى جامعات دولية في مصر من أكثر من 25 دولة.

شارك فى الحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور علي شمس رئيس معرض EDUGATE ورئيس جامعة بنها السابق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومديري المدارس بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية شاركت فى المعرض بجناحين للتعريف بكليات وبرامج جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، والرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور، كما تضمن جناحا المعرض أنشطة متنوعة حملت بعدًا تعليميًا وتثقيفيًا للمشاركين، وشهد حضورًا كثيفاً من الطلاب، الذين اهتموا بالتعرف على كليات الجامعة وبرامجها فى التخصصات الأكاديمية المختلفة، كما شهدت فعاليات المعرض اليوم تكريم عدد من رواد التعليم بالإسكندرية.