جامعة الأقصر تهنئ الدكتور باسم عبد العاطى على جائزة الدولة التشجيعية

الأقصر – أحمد مرعى

هنأت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور باسم عبدالعاطي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، وذلك لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.

وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يضاف الى رصيد إنجازات جامعة الأقصر، مشيرة إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، ووجهت بتوفير كل سبل الدعم لتعزيز منظومة البحث العلمي بالجامعة؛ بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق أهداف الجامعة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس أكاديمية البحث العلمي قد أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، وكان من بينهم الدكتور باسم عبدالعاطي، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

فيما عبر الدكتور باسم عبد العاطى عبد العال عبد العاطى المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية وعلم بفوزه بالجائزة الأهم في حياته من "اليوم السابع"، موجهاً الشكر للقيادة السياسية على دعمه وتكريمه بتلك الجائزة المميزة.

ويقول الدكتور باسم عبد العاطى الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، عن تفاصيل الإنتاج العلمى المقدم للجائزة، إنه في حين أن معظم أنظمة التشفير الحديثة تعمل بمهارة على الأجهزة الرقمية، فإن التطور السريع لأجهزة الكوانتم قد يوفر قدرة كافية في المستقبل القريب لإختراق معظم أنظمة التشفير الحالية لأن بنائها يعتمد على النماذج الرياضية، وعلى الرغم من أن الخوارزميات الكمية لن تكون فعالة حتى يتم التحقيق الفعلي لأجهزة الكمبيوتر الكمية مادياً ولديها القدرة الكافية على التفوق على الحاسبات الرقمية، إلا أنه يلزم تصميم أنظمة تشفير جديدة باستخدام تكنولوجيا الكم وتكون لديها القدرة على التنفيذ في كل من الأجهزة الرقمية والكمية إلى جانب مقاومة الهجمات المحتملة من تلك الموارد.