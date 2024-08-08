جارديان: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن "تجويع غزة" تثير غضب دولى

كتبت: نهال أبو السعود

أدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش والتى جاء فيها بأن تجويع الفلسطينيين في غزة قد يكون "مبررا وأخلاقيا".

وقال سموتريش في تصريحات له نقلتها "الجارديان" البريطانية : " العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ شنّت حماس هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر".

وقال الاتحاد الأوروبي إن التجويع المتعمد للمدنيين يشكل جريمة حرب، ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير اليميني المتطرف، من جانبها انتقدت فرنسا سموتريش أيضا، وقالت "إن تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي بالنسبة لإسرائيل لأنها تسيطر على كل سبل الوصول إلى الأراضي".

ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الحكومة الإسرائيلية الأوسع نطاقا إلى التراجع عن هذه التصريحات وإدانتها.

في نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 39699 شهيدا و91722 مصابا منذ 7 أكتوبر، وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية أن فلسطينياً من موظفيها قتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق وأوضحت أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير" وأضافت المنظمة أنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة.