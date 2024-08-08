تنفيذ 99 مبادرة من وحدات السكان بالمحافظات لضمان الحقوق الإنجابية

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال وحدة السكان المركزية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالتعاون مع جميع الوزارات بالدولة والمجتمع المدني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن وحدة السكان المركزية قامت فى شهر يوليو الماضي بتنفيذ ورشة عمل تنشيطية إفتراضية عبر تطبيق زوم لعدد 100 مع رؤساء الوحدات والمنسقين بالمحافظات لدعم ومراجعة منهجية وأليات العمل، وتوضيح التوجيهات المركزية بناءً على الكتب الدورية الأخيرة، وعرض المبادرات الخاصة بوحدات السكان التى تم إدراجها فى خطة المجلس القومي للسكان وخطط المحافظات لعامي 2024، 2025، كما قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني والمتابعة لوحدات السكان لإعداد 99 مبادرة محلية لدعم الإستراتيجية القومية للسكان 2023-2030 والتي تعتمد فى تمويلها على الخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات- برنامج الدعم الفني.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن خطة وحدة السكان المقبلة تتركز في تحقيق 5 محاور لضمان الحقوق الإنجابية، سوف تشارك بعدد 5 مبادرات يقوم بها وحدات السكان بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظات (الجيزة وقنا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ) بهدف خفض الحاجة غير الملباه لوسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن وحدات السكان ستشارك كذلك بعدد 29 مبادرة يقوم بها جميع وحدات السكان بالمحافظات *للإستثمار فى الثروة البشرية* بهدف تعزيز مهارات التواصل والقيادة لدي الشباب من الجنسين، ورفع وعي الشباب بالقضايا المجتمعية لدعم دورهم فى المشاركة الإجتماعية، كما تسعي المبادرات لتمكين الشباب من الجنسين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ولمجتمعاتهم، بالإضافة إلى مبادرة تراحم يتم تنفيذها بالأسكندرية لدعم المسنين.

وفيما يتعلق بدعم محور التعليم والتعلم، أوضحت الدكتورة منال عوض ان وحدات السكان ستشارك بعدد 18 مبادرة تغطي المحافظات بهدف القضاء على التسرب وخفض نسب الأمية وزيادة عدد سنوات الإلتحاق بالتعليم وتحسين مؤشر التنمية البشرية، ولتدعيم دور المرأة تشارك 20 وحدة من وحدات السكان بالمحافظات بعدد 26 مبادرة بهدف تمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً ورفع الوعي بالقضية السكانية ورفع مستوي دخل الأسرة ومساعدة المرأة المعيلة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الإستثمار فى الفتيات من خلال برامج موجهه خصيصا لهن، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية دعم محور الإتصال والإعلام من أجل التنمية بالمحافظات حيث ستعمل وحدات السكان بالمحافظات على المشاركة في تنفيذ 21 مبادرة بهدف دعم المشاركة الإجتماعية من كافة القطاعات ورفع الوعي بالقضية السكانية وتعزيز دور الرجال في بناء المجتمع من خلال مبادرة تحدث معه الصادرة من وحدة السكان المركزيه فى عام 2023.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية انه نتيجة للجهود المبذولة من وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات وجميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات على مستوى الجمهوريه بناءً على التقارير الاحصائية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منها انخفاض معدلات النمو السكاني خلال الفترة السابقة، ومعدلات الإنجاب الكلية، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وزاد الطلب عليها، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية كتوقع الحياه عند الميلاد، ووفيات الرضع والأطفال، ومؤشرات التغذية، وانخفضت نسبة عمالة الأطفال، والبطاله ، وانخفضت نسب الانجاب المبكر وتحسنت نسب الرعايه الصحيه اثناء الحمل والولاده وانخفضت نسب الزواج المبكر، وتحسنت نسب التسرب من التعليم.



