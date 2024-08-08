تنسيق جامعة الأزهر 2024.. ننشر كليات العلمى لطالبات الثانوية من الوجه البحرى

كتب لؤى على

تستعد جامعة الأزهر للإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية 2023-2024، للالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، وقد حددت الجامعة كليات يسمح لطلاب منطقة الوجه البحرى (بنات) العلمى الانضمام إليها وهى:

تقبل الطالبات الناجحات من معاهد محافظات (المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - كفر الشيخ - شمال سيناء - جنوب سيناء) وذلك بالكليات والشُعب الآتية :

كليات وأقسام وشُعب القسم العلمي:

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