تنسيق المرحلة الأولى.. 68.29% الحد الأدنى للشعبة الأدبية

محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2024 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.