تنسيق المرحلة الأولى.. مواعيد إدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى

محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق معامل التنسيق المتاحة بالجامعات الحكومية، موضحا أنه يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مشيراً إلى أنه سينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وكان أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2024، ‏‎وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

‏‎وقرر مكتب التنسيق فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 16/8/2024وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.