تنسيق الجامعات.. 8 برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة بألسن عين شمس

كتب محمود راغب

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وقرب موعد التنسيق، ومع قرب بداية العام الدراسى الجديد 2024- 2025، يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكليتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة.

وينشر "اليوم السابع" أهم البرامج المميزة بـ كلية الألسن جامعة عين شمس، كما يلى:

تقدم كلية الألسن 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين فى مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز فى دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين فى مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومى والإقليمى والدولى، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام فى عملية التعريب فى المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

وتضم برامج الساعات المعتمدة:

برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية

برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية

برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية

برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية

برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإسبانية

برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الألمانية

برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإيطالية

برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية