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تنسيق الجامعات 2024.. قواعد يجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى

الخميس، 08 أغسطس 2024 12:08 م
تنسيق الجامعات 2024.. قواعد يجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى قواعد التنسيق - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب التنسيق عن  القواعد الواجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى وعند تسجيل الرغبات، وهى التى يجب على الطلاب مراعاتها عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى وتتمثل فى: 


* يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
•  ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.
* يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

* ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

☆ موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: https://mohesr.gov.eg
☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt/
☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس).
https://x.com/Mohesregypt
☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).
https://www.threads.net/@mohesregypt







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