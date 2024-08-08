تنسيق الجامعات 2024.. قواعد يجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق عن القواعد الواجب مراعاتها فى التنسيق الإلكترونى وعند تسجيل الرغبات، وهى التى يجب على الطلاب مراعاتها عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى وتتمثل فى:



* يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

* يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

* ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

☆ موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: https://mohesr.gov.eg

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس).

https://x.com/Mohesregypt

☆ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز).

https://www.threads.net/@mohesregypt