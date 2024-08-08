اليوم السابع
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تنسيق الجامعات.. 11 برنامجا مميزا بنظام الساعات المعتمدة بهندسة عين شمس

الخميس، 08 أغسطس 2024 10:04 ص
تنسيق الجامعات.. 11 برنامجا مميزا بنظام الساعات المعتمدة بهندسة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وقرب موعد التنسيق، ومع قرب بداية العام الدراسى الجديد 2024- 2025،  يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج ، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكليتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة .

وينشر "اليوم السابع" برامج كلية الهندسة جامعة عين شمس المميزة وبرامج الساعات المعتمدة

تقدم كلية الهندسة برامج الساعات المعتمدة وعددها 11 برنامج مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية ذات شراكة استراتيجية، حيث تمنح برامج الساعات المعتمدة الدولية بكلية الهندسة جامعة عين شمس الشهادة المزدوجة بجميع برامجها المطروحة من جامعة ايست لندن بانجلترا، وتوجد شراكات مع جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة ريجوكالابريا بإيطاليا.

وتتمثل تلك البرامج بنظام الساعات المعتمدة فى :

هندسة البناء والتشييد

هندسة المـــواد

الـطـاقـة والطاقة المتجددة

هندسة نظم الاتصالات

هندسة التصنيع

تنسيق المـواقـع فـى العمارة والتخطيط العمرانى

هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات

هندسة الميكاترونيات

الـعـمـارة والـعـمـران البيئى

الهندسة المـدنـيـة البنية التحتية

الإسكان والتطوير العمرانى







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