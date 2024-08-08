تقدم نسب تنفيذ أعمال طلاء وتجميل العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

تقدمت نسب تنفيذ أعمال طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

ويستهدف مشروع تطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافى لـالمتحف المصرى الكبير والطرق والمحاور المرورية المؤديه إليه، ومنها الطريق الدائري؛ تحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف، بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذى ينتظر العالم افتتاحه.

وتشمل أعمال التطوير، طلاء واجهات المبانى على جانبى الطريق الدائرى بألوان متناسقة، وتزيينها بجداريات فنية تتضمن ملوكًا فرعونية، منهم: (توت عنخ آمون، وحتشبسوت، وأخناتون)، والتى تتواجد نسخها الأصلية فى المتحف الكبير، بما يعزز إظهار الشكل الجمالى للمبانى ويوضح الهوية الخاصة لمحافظة الجيزة.

ومن جانبه، قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن أعمال إنشاء المتحف تضاهي مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، وأنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم وعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.

وأكد الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بداية من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة، بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة في ذلك المقصد العظيم، مؤكدًا السعي لتحقيق تجربة سياحية فريدة لزوار المنطقة الأثرية.



تجميل العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة



تطوير وتجميل واجهات عقارات الطريق الدائري



طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى بالجيزة



طلاء العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة



طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري



طلاء واجهات العقارات على الطريق الدائري



طلاء وتجميل العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة



طلاء وتجميل العقارات المطلة على الدائرى



طلاء وتجميل العقارات المطلة على الطريق الدائري



طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الدائرى بالجيزة



طلاء وتجميل واجهات العقارات