تفاقم أزمة وقف وتعليق الرحلات لإسرائيل.. "إيزى جيت" تعلق طيرانها لتل أبيب

رام الله (أ ش أ)

تفاقمت أزمة تعليق وإلغاء الرحلات الجوية لكبريات شركات الطيران إلى إسرائيل لتدخل منعطفا جديدا، حيث أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة البريطانية "إيزى جيت easyJet" عن تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى شهر مارس لعام 2025.

ورأت صحيفة جلوبس اليومية الإسرائيلية أن تعليق إيزى جيت لرحلاتها قد يرفع الأسعار في موسم الشتاء المقبل وخاصة فى قطاع الطيران منخفض التكلفة.

وكانت إيزى جيت قد علقت رحلاتها إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 لكنها استأنفت رحلاتها إلى مطار بن جوريون في مارس 2024 من لندن (لوتون)، أمستردام، برلين، بازل، جنيف، وميلانو لتصدر قرارها الجديد.

وعلقت شركات طيران أخرى رحلاتها إلى إسرائيل حتى عام 2025 من بينها الخطوط الجوية التركية فيما أوقفت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" رحلاتها حتى إشعار آخر في أعقاب التهديدات الإيرانية بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فيما ألغت شركة "دلتا إيرلاينز" جميع رحلاتها في أغسطس الجاري.

كما ألغت العديد من شركات الطيران الأخرى رحلاتها هذا الأسبوع منها مجموعة لوفتهانزا، ولوت، وإير بالتيك بالإضافة إلى منافسي إيزي جيت منخفضي التكلفة رايان إير وويز إير ولكن من المقرر أن تستأنف رحلاتها لاحقًا.

وقالت إيزي جيت: "سيتم تقديم بدائل للعملاء الذين حجزوا تذاكر خلال الفترة من 27 أكتوبر 2024 إلى 29 مارس 2025 بما في ذلك استرداد لكامل قيمة التذاكر التي اشتروها.