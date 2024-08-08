اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2024 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على موعد طرح محال تجارية ووحدات إدارية بمدينتى العبور الجديدة وسوهاج

الخميس، 08 أغسطس 2024 12:00 ص
تعرف على موعد طرح محال تجارية ووحدات إدارية بمدينتى العبور الجديدة وسوهاج مزاد علنى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (15 م٢ : 46 م ٢)، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 21/8/2024.

وأضاف المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (11م٢ : 68 م٢ )، و3 وحدات مهنية وادارية بمساحة (33م2) للوحدة، بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 1/9/2024.


يذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي العبور الجديدة وسوهاج الجديدة، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه العبور الجديده

مدينه سوهاج الجديده




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة