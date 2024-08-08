تعرف على الرابط بين شرب الماء وخفض ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

يشكل الماء ما يقرب من 60% من وزن جسم الإنسان، والكمية التي نشربها تؤثر بشكل كبير على عدد كبير من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم، والهضم، وحتى صحة القلب، ولكن هل شرب الماء يساعد فى خفض ضغط الدم؟

من المهم أن تتعلم كيف يمكن أن يؤثر الحفاظ على رطوبة الجسم على صحة القلب والأوعية الدموية لديك، فيما يلي، نوضح ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية (وإذا كان) يخفض الماء ضغط الدم حسب موقع بريفنج.

الجفاف وضغط الدم

الجفاف هو حالة تحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستقبلها، ويمكن أن يكون للجفاف تأثير مفاجئ على ضغط الدم، فعندما تصاب بالجفاف، ينخفض حجم دمك، مما قد يؤدي في البداية إلى انخفاض ضغط الدم، ومع ذلك، عندما يحاول الجسم التعويض، فإنه يفرز هرمونات معينة يمكن أن تضيق الأوعية الدموية وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وهذا يعني أن الجفاف يمكن أن يؤدي بشكل متناقض إلى انخفاض وارتفاع ضغط الدم.

ما هي كمية الماء التي يجب أن أشربها في اليوم؟

تختلف كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك الحالة الصحية ومستوى النشاط والجنس، لا تشمل هذه التوصية الماء فحسب، بل تشمل أيضًا الرطوبة من الطعام والمشروبات الأخرى، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحساء والمشروبات الأخرى، هل يمكن للمشروبات الأخرى أن تخفض ضغط الدم؟

في حين أن الماء هو أحد أكثر الوسائل فعالية للبقاء رطبًا، مما قد يساعد في دعم ضغط الدم الصحي، إلا أن بعض المشروبات الأخرى قد تدعم أيضًا ضغط الدم الصحي.

الكركديه :

غني بمضادات الأكسدة، وقد ثبت أن شاي الكركديه يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

عصير الرمان :

يحتوي على البوتاسيوم والبوليفينول، والتي قد تعزز صحة القلب وتساعد في خفض ضغط الدم .

عصير البنجر:

يحتوي على نترات غذائية، أو مركبات تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم. قد يساعد أكسيد النيتريك على استرخاء الأوعية الدموية ودعم ضغط الدم الصحي .

الحليب قليل الدسم:

يوفر الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي ثلاثة عناصر غذائية تم التركيز عليها في النظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، وهو النظام الغذائي الذي ثبت أنه يساعد في دعم ضغط الدم الصحي.

الشاي الأخضر:

يحتوي على الكاتيكين، الذي قد يحسن وظائف الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، ورغم أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة قد يكون لها تأثير مدر للبول، فإن الاستهلاك المعتدل يمكن أن يساهم في زيادة كمية السوائل التي تتناولها يوميًا.

طرق خفض ضغط الدم طبيعيا

الترطيب هي مجرد عامل واحد قد يؤثر على ضغط الدم، إلى جانب الحفاظ على حالة ترطيب صحية، ينصح التقرير بإتباع العادات التالية التي قد تؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم الصحي أيضًا.

الحفاظ على وزن صحي

المشاركة في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تقليل تناول الصوديوم

إدارة الإجهاد

تضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

