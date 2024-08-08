تركيب 170 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه تم الانتهاء من توصيل 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً.

يأتى ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بمركز ومدينة كفر صقر وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وانتهت الشركة من توصيل 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً فى قرى ( حي السلام - منشية شلبي - أبوشرابية - ابن العاص - عزبة السلامي - عزبة الشافعي - عزبة المهدي - عزبة التل بالشرقاية - عزبة إدريس - كرم سينا - قرية أبو عمران - قرية شنيط الحرابوة)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا بقرى (المناجاة الكبرى - عزبة عبد الدايم - عزبة جميمة - عزبة عثمان - عزبة البحاروه - سماكين غرب -الطوابي - قصاصين الشرق - المناجاه الكبرى) التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، لافتا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.