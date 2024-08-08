ترحال الأهلى بالبحيرة يحتفلون بالدورى مبكرا بالألعاب النارية والطبول.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، احتفالات صاخبة، نظمها ترحال النادى الأهلى لمساندة فريقهم فى مباراة سموحة بستاد برج العرب، والذى وفقا لنتيجته سيتوج النادى الأهلى بطلا للدوري.

وتحولت منطقة نادى دمنهور الرياضى، إلى ساحة كرنفالات شعبية لجماهير النادى الأهلى بالبحيرة اللذين أطلقوا الألعاب النارية مرددين الأغانى الحماسية الشهيرة للقلعة الحمراء، وذلك قبل تحركهم من محافظة البحيرة

يذكر أن النادى الأهلى يواجه نظيره سموحة فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى المصري.



يحتل النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 25 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.





فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.



بالشماريخ ودقات الطبول .. ترحال الأهلى بالبحيرة يحتفلون ببطولة الدورى مبكراً (1)



بالشماريخ ودقات الطبول .. ترحال الأهلى بالبحيرة يحتفلون ببطولة الدورى مبكراً (2)



بالشماريخ ودقات الطبول .. ترحال الأهلى بالبحيرة يحتفلون ببطولة الدورى مبكراً (3)



بالشماريخ ودقات الطبول .. ترحال الأهلى بالبحيرة يحتفلون ببطولة الدورى مبكراً (4)



جانب من الاحتفالات والتجمعات (1)



جانب من الاحتفالات والتجمعات (2)



جانب من الاحتفالات والتجمعات (3)



جانب من الاحتفالات والتجمعات (4)



جانب من الاحتفالات والتجمعات (5)