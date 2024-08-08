تراجع ملحوظ للدولار الأمريكي وسط ترقب بيانات إعانات البطالة

كتب إسلام سعيد

تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم بعد أن شهد جلستين من الصعود، وهو الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع، حيث وجد السعر الدعم عند المنطقة السعرية 2380 – 2385 دولار للأونصة والتي دفعت السعر للارتداد لأعلى ليتداول حالياً فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.

اليوم تصدر بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية والتي تعد مقياس لأداء قطاع العمالة بشكل أسبوعي، وستشهد اهتمام كبير من الأسواق اليوم خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة منذ بداية الأسبوع.

ويساهم تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بشكل كبير في دعم أسعار الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية من عوائد السندات لأنه أصل مالي لا يقدم عائد، وانخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذا الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام بسبب توقعات خفض الفائدة.



الأسواق حتى الآن تتوقع بنسبة أقل من 70% أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر القادم بمقدار 50 نقطة أساس، لتشير إلى إمكانية خفض الفائدة هذا العام بأكثر من 100 نقطة أساس.