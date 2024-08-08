اليوم السابع
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تراجع شبه جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 08 أغسطس 2024 10:22 ص
تراجع شبه جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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استهلت البورصة المصرية تعاملاها اليوم الخميس 9- 8-2024 على تراجع شبه جماعى بنسب محدودة.

واستهل مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة بلغت 0.2% ليصل عند مستوى 28622 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل عند مستوى 12352 نقطة.

وبدأ مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" تعاملاته على تراجع بنسبة 0.15% ليصل عند مستوى 34868 نقطة، ووتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 0.3% بنسبة 0.3% ليصل عند مستوى 6507 نقطة، وأغلق بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل عند مستوى 9332 نقطة.







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