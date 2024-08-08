تحصين 166371 رأس ماشية وتنظيم 165 ندوة وحملة توعوية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر يوليو الماضي، والتى استعرضها تقرير الدكتور زين العابدين على السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمراراً لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر يوليو الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 12859 كيلوجرام، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 4141 حيواناً، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 6184 حيواناً، وتسجيل وترقيم 6369 حيواناً، واستخراج 7521 بطاقة.

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 166371 حيواناً، كما تم تحصين عدد 5280 رأساً ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 19749 طائر، وتحصين 158623 طائر، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 165 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية.



وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 524 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما قامت بتوقيع الكشف علي اللحوم والدواجن المعروضة بمنافذ البيع المدعمة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والكشف على اللحوم والدواجن الواردة إلى المحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 1017 رأس، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 29500 طائر.











