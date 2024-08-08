تحرير 22 محضرا وضبط 473 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه، بالتلاعب بأسعار السلع، أو التهاون بأرواح المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أى مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملات التفتيشية، التي قامت بها مديرية الطب البيطري في الغربية، على محال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين من تحرير 6 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر بوزن 24 كجم، و6 محاضر دواجن منها 3 محاضر بإجمالي وزن 178.2 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 3 محاضر بوزن 50 كجم بدون بيانات، والأسماك تم تحرير 4 محاضر منها محضرين بوزن 65 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضرين اشتباه صلاحية 60 كجم أسماك، رأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا علي مدى صلاحيتها من عدمه.

أما عن مصنعات لحوم فتم تحرير 6 محاضر منها 5 محاضر بوزن 74.7 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و محضر بوزن 11 كيلو اشتباه صلاحيه، رأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا علي مدى صلاحيتها من عدمه.

وشدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.