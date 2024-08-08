اليوم السابع
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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس، 08 أغسطس 2024 01:04 م
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف الجلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي  "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.15%  ليصل لمستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.28% ليصل لمستوى 12411 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  ليصل عند مستوى 35067 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 6484 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل عند مستوى 9296 نقطة.


 







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