تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

كتبت أسماء أمين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف الجلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.15% ليصل لمستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.28% ليصل لمستوى 12411 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل عند مستوى 35067 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل لمستوى 6484 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل عند مستوى 9296 نقطة.



