بوتين يوقع قانونا يشرع تعدين العملات الرقمية المشفرة فى روسيا

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وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على قانون يشرع، تعدين العملات المشفرة فى روسيا، وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أنه بموجب القانون، سيحدد مجلس الوزراء بالاتفاق مع البنك المركزى الروسى أسس منح الموافقات على المتطلبات اللازمة لأنشطة التعدين الرقمى المختلفة فى البلاد.



وسيلزم القانون القائمين بالتعدين داخل روسيا بتقديم معلومات إلى الهيئة الحكومية الروسية المعتمدة، حول العملات الرقمية التى تم الحصول عليها نتيجة للتعدين.



وجاء فى نص القانون: "يحدد القانون إجراءات وشروط القيام بمثل هذه الأنشطة، وسيكون للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين فى سجل وزارة التنمية الرقمية الروسية الحق فى ممارسة التعدين، ويسمح للروس غير المسجلين كأصحاب عمل فردى ممارسة العمل فى مجال تعدين العملات الرقمية دون إدراجهم فى السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة المحددة من قبل الحكومة الروسية، وفقا للوكالة.