بوتين يوقع قانونا يتضمن طرد المهاجرين غير الشرعيين من روسيا

وكالات

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانونا لنظام الهجرة الجديد يتضمن "طرد" المهاجرين غير الشرعيين من روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء فى الوثيقة: "يطبق نظام الطرد على المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمى الجنسية الموجودين فى روسيا دون أسباب قانونية، وذلك لضمان مغادرتهم أو الحصول على وثائق قانونية للبقاء فى روسيا".

وينص القانون على فرض غرامة بين 15 ألفا و30 ألف روبل على المواطنين الأجانب المتواجدين بشكل غير شرعى على الأراضى الروسية.

كما يفرض القانون غرامات على الكيانات القانونية المسؤولة عن تواجد المواطنين الأجانب بشكل غير شرعي.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره الرسمي.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد رفعت إلى الحكومة مشروعا يشدد تشريعات الهجرة فى البلاد، ويشمل تحديد مدة الإقامة المؤقتة للأجانب بـ90 يوما غير قابلة للتمديد فى غضون عام، حيث يشدد مشروع القانون الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين أجانب، ويحظر على الجهات الحكومية والمنظمات والأفراد والكيانات القانونية تقديم أى خدمات لمنتهكى تشريعات الهجرة. كما يشمل المشروع قرارات أخرى تهدف إلى تسهيل شروط إقامة الأجانب فى روسيا.