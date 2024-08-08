بوتين يناقش فى اجتماع أمنى وضع مقاطعة كورسك

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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء مع وزير الدفاع أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الوضع في مقاطعة كورسك.



ودعا بوتين - خلال الاجتماع بحسب ما ذكرت وكالة الأانباء الروسية (سبوتنيك) مع الكتلة الأمنية - رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لتقديم تقرير عبر الفيديو حول الوضع في مقاطعة كورسك.



وطلب الرئيس بوتين من أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو تقديم تقرير عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان.



وقال بوتين: "رئيس الأركان العامة موجود الآن في إحدى نقاط المراقبة العملياتية، وسيقدم تقريرا عبر رابط فيديو، وبعد ذلك سيتحدث سيرجي شويجو عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان".



وأوضح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، خلال الاجتماع، أن تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية التي هاجمت أراضي مقاطعة كورسك الروسية، سيتم سحقها وسيتم تمركز القوات الروسية على حدود الدولة.



وقال: " ستنتهي العملية بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة"، مشيرا إلى أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري شنت يوم 6 أغسطس، هجوما للاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك.



وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".



وأكد جيراسيموف أن تقدم القوات الأوكرانية اتجاه مقاطعة كورسك تم إيقافه، مضيفا: "نتيجة عمل وحدات تغطية حدود الدولة، وحرس الحدود، ووحدات التعزيز، والضربات الجوية، والقوات الصاروخية، ونيران المدفعية، تم إيقاف تقدم العدو في عمق الأراضي في اتجاه كورسك".