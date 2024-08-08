برلمانى لبنانى: اتصالات مكثفة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة

كتب سمير حسنى

أكد عضو مجلس النواب اللبناني، ميشال موسى، أن هناك اتصالات ووساطات مكثفة بين الأطراف كافة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة.

وقال موسى في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا فعلية في عدد من المناطق بالجنوب اللبناني، محذرا من أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في نزوح وقتل أعداد كبيرة من المدنيين والأبرياء.

وأشار إلى أنه لا يمكن التكهن بشأن الخطط المتعلقة بالتصعيد الراهن في المنطقة، مضيفا أن لبنان وضع خطة طوارئ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي بالمناطق المتضررة من القصف الإسرائيلى.