اليوم السابع
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برلمانى لبنانى: اتصالات مكثفة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة

الخميس، 08 أغسطس 2024 03:04 م
برلمانى لبنانى: اتصالات مكثفة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة مجلس النواب اللبناني
كتب سمير حسنى

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أكد عضو مجلس النواب اللبناني، ميشال موسى، أن هناك اتصالات ووساطات مكثفة بين الأطراف كافة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة.

وقال موسى في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا فعلية في عدد من المناطق بالجنوب اللبناني، محذرا من أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في نزوح وقتل أعداد كبيرة من المدنيين والأبرياء.

وأشار إلى أنه لا يمكن التكهن بشأن الخطط المتعلقة بالتصعيد الراهن في المنطقة، مضيفا أن لبنان وضع خطة طوارئ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي بالمناطق المتضررة من القصف الإسرائيلى.







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