انطلاق عروض الأوكازيون الصيفى 2024 لليوم الرابع

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، لليوم الرابع على التوالى، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

وكانت الأجهزة الرقابية بالوزارة من شراء المنتجات من المحلات غير المرخصة مع التأكيد على ضرورة الشراء من المحلات المعروفة والمرخصة طوال فترة الأوكازيون الصيفى للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.