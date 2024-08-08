اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2024 08:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق عروض الأوكازيون الصيفى 2024 لليوم الرابع

الخميس، 08 أغسطس 2024 07:00 ص
انطلاق عروض الأوكازيون الصيفى 2024 لليوم الرابع الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، لليوم الرابع على التوالى، وعلى الجهات المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

وكانت الأجهزة الرقابية بالوزارة من شراء المنتجات من المحلات غير المرخصة مع التأكيد على ضرورة الشراء من المحلات المعروفة والمرخصة طوال فترة الأوكازيون الصيفى للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588



الموضوعات المتعلقة

مشاركة 700 محل بالقاهرة فى الأوكازيون الصيفى 2024 خلال أول يومين

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:38 م

وزير التموين يقرر انطلاق الأوكازيون الصيفى اعتبارا من 5 أغسطس ولمدة شهر

الأحد، 21 يوليو 2024 04:44 م

وزارة التموين تبدأ إجراءات إطلاق الأوكازيون الصيفى 2024.. التفاصيل

الإثنين، 22 يوليو 2024 01:00 م

الأجهزة الرقابية تحذر من شراء المنتجات من محلات غير مرخصة خلال الأوكازيون الصيفى 2024.. حملات رقابية على الأسواق للتأكد من جدية التخفيضات.. توقعات بمشاركة 3500 محل طوال فترة التصفيات

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:45 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة