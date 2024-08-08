انطلاق رحلات منتسبى جامعة القاهرة إلى مصيف مرسى مطروح

محمد صبحى

انطلقت هذا الأسبوع أولى أفواج معسكر جامعة القاهرة بمصيف مرسى مطروح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث الشامل التي بدأت منذ عدة أشهر، ليستقبل الفوج الأول أكثر من 220 شخصا.

كانت إدارة رعاية الشباب بالجامعة قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم عدة رحلات إلى معسكر الجامعة بمحافظة مطروح خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على أن تشتمل هذه الرحلات على برامج ترفهية وأنشطة رياضية (كرة القدم والطائرة والسلة والشطرنج) وأنشطة ثقافية (دورى المعلومات والأمسيات الشعرية والغنائية)، إضافة إلى برامج زيارة الشواطئ والجولات الحرة.

وتهدف رحلات جامعة القاهرة إلى توفير بيئة مناسبة لمنتسبيها لقضاء أوقات طيبة وتعزيز أواصر الصلة بينهم، فضلًا عن تشجيع النشاط البدني والاستمتاع بالطبيعة والتفاعل بإيجابية مع المجتمع المحيط.