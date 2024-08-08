اليوم السابع: تراجع معدل التضخم الشهرى فى يوليو

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

تراجع معدل التضخم الشهرى فى يوليو.. يسجل %0.5 مقابل 1.8 خلال يونيو.. والإحصاء: أسعار الحبوب واللحوم والدواجن والزيوت والملابس الجاهزة تقود المؤشر للتراجع..

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