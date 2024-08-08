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الخميس، 08 أغسطس 2024 08:08 م
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اليوم السابع: تراجع معدل التضخم الشهرى فى يوليو

الخميس، 08 أغسطس 2024 07:16 م
اليوم السابع: تراجع معدل التضخم الشهرى فى يوليو اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

تراجع معدل التضخم الشهرى فى يوليو.. يسجل %0.5 مقابل 1.8 خلال يونيو.. والإحصاء: أسعار الحبوب واللحوم والدواجن والزيوت والملابس الجاهزة تقود المؤشر للتراجع..

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