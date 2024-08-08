اليمن تدعو الشركاء الدوليين لدعمها فى جهود التصدى لمنخفض جوى ضرب البلاد

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دعت الحكومة اليمنية جميع الشركاء الإقليميين والدوليين إلى دعم جهودها فى التصدى للمنخفض الجوى الذى ضرب محافظتى الحديدة وحجة وتسبب فى هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وسيول فى المحافظتين، مما ألحق أضرارًا جسمية فى البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.



وقالت الحكومة - فى بيان نشر على قناة "الفضائية اليمنية"- إن هناك أضرارا كبيرة فى تجمعات النزوح والمنازل الطينية نتيجة غزارة الأمطار الأمر الذى يهدد حياة السكان ويعرض ممتلكاتهم للخطر.



وأكدت أن الوضع الخطير الناجم عن المنخفض الجوى يتطلب تدخلًا عاجلًا وشاملًا لمواجهة تداعيات وتخفيف معاناة المواطنين المتضررين وتوفير البدائل اللازمة لهم فى المناطق الأكثر تضررًا وتنفيذ التدابير العاجلة لتصريف مياه السيول.