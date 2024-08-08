اليابان: محطات الطاقة النووية لم تشهد أعطال عقب الزلزال

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية فى اليابان اليوم الخميس، أنه لم تحدث أى أعطال فى محطة سينداى للطاقة النووية بمحافظة "كاجوشيما"، وذلك فى أعقاب الزلزال القوى الذى ضرب جنوب غربى البلاد وبلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

كما أعلنت شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية في اليابان - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عدم وجود أعطال في محطة إيكاتا للطاقة النووية بمحافظة "إهيمه"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي تغير في مستويات الإشعاع في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب في وقت سابق اليوم جنوب غربي اليابان، إلا أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، كما صدرت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال في محافظات "كوتشي" و"ميازاكي" و"أويتا" و"كاجوشيما" بالإضافة إلى "إهيمه".