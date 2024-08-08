اليوم السابع
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اليابان تصدر تحذيرا من تسونامى بعد وقوع زلزال فى المنطقة الجنوبية

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:02 ص
اليابان تصدر تحذيرا من تسونامى بعد وقوع زلزال فى المنطقة الجنوبية تسونامى - ارشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أصدرت السلطات اليابانية قبل قليل، تحذيرا من تسونامى بعد وقوع زلزال فى المنطقة الجنوبية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان قد ضرب زلزال بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب اليابان اليوم الخميس ، وصدرت تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في بعض المحافظات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الزلزال الذي وقع الساعة 4:43 مساء بالتوقيت المحلي سجل 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات قبالة محافظة ميازاكي.






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