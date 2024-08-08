اليابان تتوقع وقوع زلزال ضخم وتدعو المواطنين إلى الاستعداد لأى طارئ

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم /الخميس/ أن مخاطر وقوع زلزال ضخم حول حوض نانكاى الذى يمتد على طول ساحل المحيط الهادئ ، أصبحت أعلى من المعتادة ، وأصدرت أول تحذير من نوعه بهذا الشأن.



جاء التحذير - حسبما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ - فى أعقاب زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب جَنُوب غرب اليابان فى وقت سابق اليوم.



وقالت لجنة من الخبراء الذين قاموا بتقييم الأمر : إن احتمال وقوع زلزال كبير على طول منطقة حوض نانكاى قد زاد "عدة مرات" ودعت المواطنين إلى الاستعداد لأى طارئ.



وتشير تقديرات الحكومة اليابانية إلى وجود فرصة بنسبة 70 إلى 80 % لحدوث زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات على طول حوض نانكاى خلال السنوات الثلاثين المقبلة، مع احتمال أن يصل عدد الوَفِيَّات إلى 323 ألف شخص.