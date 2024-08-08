الوطنى الفلسطينى يدين قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسى لممثلى النرويج

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أدان المجلس الوطنى الفلسطينى، قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسى لممثلى النرويج لدى السلطة الفلسطينية، وقال المجلس -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس- إن هذا القرار هو انتهاك للقانون الدُّوَلى والمعاهدات الدبلوماسية الموقعة بين الدول، وخطوة أخرى نحو نقض إسرائيل وإلغائها لجميع الاتفاقيات التى توصلنا إليها، ودليل على عدم احترام إسرائيل للنظام والإرادة الدوليين.



وأضاف أن كيان الاحتلال الفاشى أصبح كيانا معزولًا ودولة فصل عنصرى تهدد الاستقرار والأمن والسلام العالمي.



وطالب المجلس دول العالم بعزل دولة الاحتلال وطردها من جميع المؤسسات والبرلمانات الدولية والقارية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإيقاف نزيف الدَّم وحرب الإبادة والتطهير العرقى المستمرة منذ 76 عاما.



وكانت الخارجية الفلسطينية أدانت اليوم، قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسى لممثلى النرويج لدى السلطة الفلسطينية .