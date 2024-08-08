الهيئة العربية للتصنيع تفتتح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز

كتب زكى القاضى

افتتح اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع, خط انتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة , بحضور لواء ايهاب أمين مساعد وزير الصناعة.

تأتي هذه الخطوة في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030, التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي, لسد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة تحت شعار (صنع في مصر) , من خلال الإستفادة القصوي من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة ,بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الهندسية.

ويعتبر خط انتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز هو الأول من نوعه في مصر بطاقة مليون محبس سنويا ، حيث من المخطط التوسع بإضافة خطوط انتاج للوصول لطاقة 5 مليون صمام أمن سنويا خلال 3 سنوات.

في هذا الإطار , أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي الإهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع صمامات مواقد الغاز الآمنة بكافة اشكالها واستخداماتها المنزلية والصناعية , مشيرا الي قيام الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية .

وأضاف أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD نجحت في تصنيع الصمامات الآمنة لمواقد الغاز, بنسبة تصنيع محلي 100 % , لافتا الي البدء في توريد العديد من صمامات الغاز الآمنة, بما يلبي المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي من هذه الصمامات , حيث تقوم الهيئة بإنتاج هذه الصمامات الخاصة بمواقد الطهي الآمنة ومواقد الطهي التقليدية واسطوانات الكلورالمستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب , حيث تم الإنتهاء من تصنيع وتوريد عدد 25 مليون صمام تقليدي وصمام أسطوانة كلور , وجارى حاليا تصنيع وتوريد عدد 100 الف صمام غاز آمن , وايضا التنسيق لتوقيع عقود متنوعة للتوسع فى الإنتاج الكمى من صمامات مواقد الغاز الآمنة, لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير .

وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ,فضلا عن تقديم حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع , لجميع مستلزمات صناعات تطبيقات الغاز الطبيعي (صمامات – عدادات ذكية – وصلات انتقالية ) لتلبية احتياجات السوق المحلي, فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.