الهند وزيمبابوى تجريان مشاورات فى هرارى لبحث سبل دعم التعاون الثنائى

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية الأربعاء أن الهند وزيمبابوى أجريتا جلسة مشاورات في هراري؛ لاستعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل دعم التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذه تعتبر ثالث جلسة مشاورات تجرى بين ممثلي الوزارة و نظرائهم فى زيمبابوي.

وأشارت إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك التعاون الثنائي في الأمم المتحدة، وأن هذه الجلسة أتاحت فرصة للجانبين لدراسة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية واستكشاف سبل لتعميق العلاقات بين الهند وزيمبابوي.

وأضافت أن الجانبين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية، وبحثا سبل التعاون في مجالات الدفاع والزراعة والصحة والمناجم والمعادن والجيولوجيا والتعليم والمنصات الرقمية والتدريب وبناء القدرات والتبادل الثقافي.

وأشارت "الخارجية الهندية" إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجلسة القادمة من المشاورات في العاصمة الهندية نيودلهي في موعد يناسب الجانبين.