الموجة 23 لإزالة التعديات.. 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 625 مترا بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 525 متر بأرمنت الحيط، وحالة تعدي على أراضي أملاك دولة على مساحة 100 متر بأرمنت الوابورات، وتنوعت الحالات ما بين فك شدة خشبية وقواعد خرسانية مسلحة ورقاب أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت.

ويضيف رئيس مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، إنه تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت،كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة سكرتير عام المجلس ومدير إدارة أملاك الدولة بالمجلس ومدير وموظفى المتابعة ومشرفى التنظيم ومدير الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد.

فيما أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه تمت حتى الآن إزالة 174 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.