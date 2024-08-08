المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين باستعراضهم القوة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية

الإسكندرية أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين ،وسكرتير المحكمة عمرو زكي ، لكل من غيابيا للمتهم الخامس وحضويا للباقين ،بمعاقبة كل من "م.م.م" ا.ج.م" و" م.ه.ا" و" ك.ا.م" و"م.ي.ز" بالسجن المشدد 5 سنوات ،وأمرت بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمده 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الاسلحة البيضاء المضبوطه ، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 8662 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول ، ببلاغ من المجني عليه " م.ح.س" بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء والتعدي عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، أنه علي اثر خلافات سابقة والتشاجر بين المجني عليه " م.ح.س" وبين المتهمين كل من "م.م.م" ا.ج.م" و" م.ه.ا" و" ك.ا.م" و"م.ي.ز" ،وأنه حال تواجده بالطريق العام، تفاجأ بقيام المتهمين بجزبة من ملابسه داخل مدخل أحدي العقارات وقاموا بتجريده من ملابسه حال حملهم الأسلحة البيضاء، وتعدوا عليه بالضرب، وقاموا بسرقة هاتغه المحمول وسحله بالطريق العام ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.