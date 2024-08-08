المشبك سفير دمياط فى المصايف والكيلو بـ68 جنيها.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد مدينة رأس البر هذه الأثناء إقبالا كبيرا من الأهالى لقضاء إجازة الصيف، واستمرار توافد رحلات اليوم الواحد على مدار الأسبوع، واستغل أبناء محافظة دمياط توافد المصطافين وقدموا نموذجا مختلفا من التسويق معتمدين على شهرتهم الواسعة فى صناعة حلوى "المشبك".

ففى أسواق مدينة رأس البر تنافس بائعو الحلويات فى تقديم المشبك بأشكال مختلفة وأحجام متنوعة، كما حافظوا على تقديمه بأسعار مناسبة ليصبح "المشبك" الراعى الرسمى للسياحة فى دمياط.

يقول ذكى السيد بائع حلوى فى دمياط: "أعمل فى مجال صناعة الحلويات منذ 35 عاما، لابد أن نعلم أن المشبك الدمياطى له مكانة كبيرة لدى المصريين، البعض يأتى هنا لتناوله فقط".

وتابع: "فكرنا هذا العام فى طريقة لجذب السياحة بشكل أكبر إلى مدينة رأس البر، فكانت أفكار تقديم المشبك بأشكال مختلفة وأطعمة متنوعة، أيضا حافظنا على تثبيت سعره".

وأكد: "قمنا بإضافة القليل من الحليب فى صناعة المشبك، هذا الأمر أضاف إليه طعما مميزا، أيضا قدمنا أصنافا من المشبك مناسبة لمرضى السكر والضغط وهذا جعله يحتل مكانة كبيرة بين قائمة الأصناف الأكثر مبيعا فى عالم الحلويات هذا العام".

وتابع: "أيضا قمنا بتقديم أحجام متوسطة وصغيرة تتناسب مع الأطفال وسعر القرص منها 10 جنيهات، وهى الأخرى حققت نجاحا كبيرا فى السوق هذا العام".

وأوضح قائلا: "سعر الكيلو 68 جنيها، لم نقم بأى زيادات فى الأسعار، فكرتنا تعتمد على جذب المواطنين من أجل زيارة مدينة رأس البر، وهذا سينعكس على نسبة المبيعات بلا شك، حتى الآن ناجحين فيما قررنا تقديمه، ونتائج الفكرة ممتازة، الإقبال متزايد على رأس البر وهذا ما أردناه".



مشبك