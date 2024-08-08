المستشار النمساوى: لن نسمح بأن ينجح التطرف والإرهاب فى نشر الفوضى والخوف

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أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر اليوم /الخميس/ أن حكومة بلاده لن تسمح أبدا بأن ينجح التطرف والإرهاب فى نشر الفوضى والخوف ومهاجمة الديمقراطية وتقسيم المجتمع فى البلاد.



وقال نيهمر - فى مؤتمر صحفى اليوم /الخميس/، عقب إحباط هجوم إرهابى على حفل النجمة الأمريكية تايلور سويفت- إنه بفضل التعاون المكثف من جانب السلطات النمساوية مع الأجهزة الامنية الأجنبية، تم اكتشاف الهجوم الإرهابى المخطط له فى فيينا فى وقت مبكر وتم منع وقوع مأساة.



وتوجه المستشار بالشكرً الجزيل لقوات الأمن الخاصة وجهاز الشرطة وخدمات الطوارئ التى تعمل بأقصى سرعة وتعمل على تأمين حريتنا وديمقراطيتنا، لافتا إلى أنه يجب علينا الدفاع عن هذه القيم معًا.



وكانت أجهزة الأمن فى النمسا قد ألقت القبض أمس /الأربعاء/ على شابين من أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابى خططا لهجوم انتحارى على استاد فيينا الرياضى أثناء حفل غنائى للنجمة الأمريكية العالمية تايلور سويفت بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا ونشر الرعب فى البلاد وقد تم الأمر بمساعدة المخابرات الأمريكية.