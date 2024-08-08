اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة التشكيلية صوفى حبيب جورجى

الخميس، 08 أغسطس 2024 08:09 م
المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة التشكيلية صوفى حبيب جورجى الفنانة التشكيلية الكبيرة صوفي حبيب جورجي
كتب محمود راغب

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نعي المجلس القومي للمرأة ببالغ الحزن والآسي الفنانة التشكيلية الكبيرة صوفي حبيب جورجي.

وعبر المجلس عن بالغ حزنه لفقدان مصر أيقونة نسائية لمعت فى مجال الفن التشكيلي، وأفنت حياتها في خدمة وطنها عن طريق فن النسيج الذي أتقنته حتى أصبحت إحدى أهم رواده على الإطلاق، وحرصت على تأصيل هوية بلدها المصرية، فكانت تصميماتها دومًا تشع بروح مصرية خالصة، وكانت فخر وقدوة لكل إمرأة مصرية ولوطنها مصر.

تجدر الاشارة الى أن الفنانة التشكيلية الكبيرة الراحلة صوفي حبيب جورجي، استطاعت أن تصل بمركز الحرانية الذي أسسته مع زوجها الراحل رمسيس ويصا واصف في قرية الحرانية بمحافظة الجيزة إلي مكانة عالمية في مجال النسيج، واستطاعت أن توظف فنها لخدمة الإنسان من خلال هذا المركز ، فقد قامت بتعليم الكثيرين ولا سيما الفتيات والسيدات حرف النسيج والصباغة وغيرهما من الحرف في هذا المجال.







القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

صوفى حبيب

الفنانة التشكيلية صوفى حبيب



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