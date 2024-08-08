الكشف الطبى على 1401 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية كوم اللوفى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على مواصلة مديرية الصحة تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف محافظ المنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية مجانية في قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط خلال يومي 5 و6 أغسطس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1401 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 296 حالة جراحة، 309 حالات أطفال، 227 حالة باطنة، 66 حالة نساء، 63 حالة أسنان، 284 جلدية، 48 تنظيم أسرة، وإجراء 155 تحليلا متنوعاً، و6 حالات أشعة عادية، وحالتي أشعة تليفزيونية، و3 حالات خلع أسنان، و80 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 114 من أهالى القرية.