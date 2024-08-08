اليوم السابع
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القومي للمرأة ببنى سويف يشارك في معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:19 ص
القومي للمرأة ببنى سويف يشارك في معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية معرض المشروع القومي
بنى سويف هانى فتحى

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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً بشأن مشاركة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف،في معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المجلس ووزارة التضامن الإجتماعي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتضمن التقرير، الذي أعدته نارمين محمود مقرر فرع المجلس، الإشارة إلى مشاركة الفرع  في المعرض، بمنتجات حرفية للسيدات اللائي تم تدريبهن على  ديكوباج وخرز وتطريز وزجاج معشق ملون ، حيث يعد المعرض فرصة ذهبية للترويج وبيع المنتجات التي يتم إنتاجها بآيادي المرأة والفتاة السويفية، وتعتبر أحد المحاور الهامة التي تدعمها المحافظة لتوفير مصدر دخل كريم للأسر الريفية.

كما يتضمن المعرض جناحا خاصًا بمبادرة "نورة" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة  برعاية السيدة  انتصار السيسى، حرم  رئيس الجمهورية، مع جناح خاص ببرنامج الشمول المالي يتضمن أنشطة للتعريف ببرنامج الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، فضلا عن منطقة ألعاب للأطفال ، حيث زار المعرض عدد من السادة الوزراء من التضامن والاستثمار والمالية والتنمية المحلية.

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