اليوم السابع
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الفرق الكميائية بأسوان تراجع محطات المياه بعد السيول

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:24 م
الفرق الكميائية بأسوان تراجع محطات المياه بعد السيول سيول ـ أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

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تقوم الفرق الكميائية التابعة للمعمل المركزى  بشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بمراجعة عدد من المحطات بمركز أسوان ومنها : الشيخ على ، وخور ابوسبيرة وابوالريش والاعقاب ،  بعد السيول التى هطلت مساء أمس وتسببت فى بعض العكارة بالنيل .

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان،  اليوم  بأن تلك الفرق تواصل  أعمالها فى مجال دورة انتاج المياه بتلك المحطات من المأخذ  وحتى ضخ المياه بالشبكات ضمانا لوصول المياه للمواطنين وفق معايير الجودة المطلوبة.


من ناحية أخري ،  كانت قد بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى بالبدء فى أعمال الجسات الأرضية بالتنسيق مع جهات المرافق المختلفة لتحديد مسار الخط الجديد وذلك ضمن مشروع الحل العاجل لزيادة معدلات ضخ وتدفق مياه الشرب لشوارع مناطق عباس فريد والشونة ، والتى تقع فى مستوى أعلى مما يتسبب فى إنقطاع وضعف المياه بهذه المناطق .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى أثناء تفقده تنفيذ الأعمال، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان لتخفيف المعاناة عن المواطنين بالمناطق التى تمثل نقاط ساخنة ، والتى من أبرزها عباس فريد والشونة فقد بدأو العمل فى فصل تغذيتها بالمياه من الخط المغذى لشارعى البنك الأهلى والسوق السياحى بتركيب وصلة مستقلة ، وبتغذية إضافية من طريق كورنيش النيل بطول 150 متر ، وقطر 10 بوصة .


 







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