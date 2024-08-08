الفرق الفنية والرى تواصل السيطرة علي مياه السيول عبر المخرات بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تقوم الأجهزة المعنية بمديرية الرى بأسوان، بإشراف من المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية بالتعامل الفورى مع مياه الأمطار والسيول المتوسطة من خلال خطوط المواجهة بطول 40 كم فى شرق مدينة أسوان .



يأتي ذلك فى ظل التعاون والتنسيق المتبادل بين وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الوزير هانى سويلم ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أثناء ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد أمس بشأن تطبيق الخطة المتكاملة فى التعامل مع الأمطار والسيول على 3 مراحل قبل وأثناء وبعد سقوطها .

وأشار المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان في" تصريحات صحفية" إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان توجهت الفرق الفنية إلى أول نقطة تربط بين الأودية الطبيعية فى العجاج وأبو سبيرة والأعقاب بالأعمال الصناعية التى نفذتها مديرية الرى ، والتى تم تجهيزها لإستقبال مياه الأمطار والسيول حيث جارى السيطرة على كميات كبيرة من المياه التى تسير بشكل جيد فى مسارها متجهه إلى مخر سيل الكسارة ، وسد وبحيرة ومخر سيل أبو سبيرة ، وسد الأعقاب .

وأكد رئيس الإدارة المركزية للرى علي أنه الكوادر البشرية من المديرية متواجدة بهذه المسارات ومدعمه بالمعدات والأجهزة لمجابهة أى مخاطر ، والوضع مستقر تماماً ، وجارى المتابعة على مدار الساعة ، لحين الإنتهاء من تحويل كافة كميات المياه إلى مسارها الطبيعى المتجه إلى نهر النيل .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرى بأنه وفقاً لتكليفات وزير الموارد المائية والرى ومحافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء من أعمال التطهير للبرابخ وإزالة أى تعديات بمسار مخرات السيول فى غضون 15 يوم ، والتى تضم 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية.



