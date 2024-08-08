العثور على 14 هيكلا عظميا داخل قارب مهجور بالدومينيكان ..صور

فاطمة شوقى

تسيطر حالة من الرعب على الدومينيكان بعد العثور على 14 هيكلاً عظمياً على متن قارب على بعد 10 أميال بحرية قبالة ساحل ريو سان خوان، في مقاطعة ماريا ترينيداد سانشيز، شمال جمهورية الدومينيكان، ووفقا للدفاع المدني والبحرية الدومينيكية، فإن بقايا الهياكل العظمية تعود لأفراد من السنغال وموريتانيا، وفقا للوثائق التي عثر عليها مع الجثث.



الدومينيكان 1



وذكرت البحرية في بيان صحفي أنه "بعد تحديد موقع سفينة مجهولة على ساحل ريو سان خوان ، تم العثور على 14 هيكلا عظميا ، كما تم العثور على حقيبة ظهر تحتوى على 12 عبوة من مادة تشبه الهيروين او الكوكايين ، وتم ضبطها وتسليمها إلى المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية .



هياكل عظمية



كما تم العثور بداخلها على هواتف وحقائب ظهر ووثائق هوية سنغالية وموريتانية.



وفي الوقت الحالي، لم يتم نقل الهياكل من الموقع الذي تم العثور عليها فيه، حيث من المتوقع أن يتم تبخيرها أولاً لتجنب المخاطر الصحية، وبمجرد تطهيرهم، سيتم نقلهم إلى المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي (INACIF) لتحديد هويتهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تفترض أن القارب ربما حول مساره بسبب التيار .



وذكرت البحرية أنها "ستواصل التحقيق في هذا الاكتشاف بالتعاون مع الوزارة العامة لتحديد أسباب وأصل هذه المأساة البحرية "، مشيرة إلى أن السبب الدقيق لوفاة هؤلاء الأشخاص غير معروف ويجرى التحقيق لتحديد الظروف وهوية الضحايا، مشيرة إلى أنه تم تحديد موقع القارب بعد تلقي تنبيه من أحد الصيادين في المنطقة.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ (COE) أنه في نهاية يوليو ، توفي 4 أشخاص أثناء توجههم سراً إلى بورتوريكو، ومن بين الضحايا قاصر لم يتجاوز عمره 14 عاما.

وأوضحت البحرية الدومينيكية، في بيان لها حول الحادث نفسه، أنه تم إنقاذ 43 شخصًا أحياء بعد غرق سفينة وقعت على بعد 7 أميال بحرية من جواياكانيس، في مقاطعة سان بيدرو دي ماكوريس.