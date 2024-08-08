العاهل الأردنى يؤكد أهمية جهود قبرص والاتحاد الأوروبى فى وقف الحرب على غزة

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جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، التأكيد على أن وقف الحرب على قطاع غزة هو متطلب أساسى لمنع المزيد من التصعيد فى المنطقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى اليوم /الخميس/ بين العاهل الأردنى والرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس.



وأشار الملك عبدالله الثانى - خلال الاتصال، طبقا لبيان الديوان الملكى - إلى أهمية جهود قبرص والاتحاد الأوروبى فى الدفع للتوصل إلى تهدئة شاملة، مجددا دعوته لدول العالم إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.. مشيرا إلى أهمية العمل لإيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأكد الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة.



وبحسب البيان.. تناول الاتصال الهاتفى سبل تعزيز التعاون بين الأردن وقبرص.