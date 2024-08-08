الصحة العالمية: عودة فيروس "جدرى القرود" للانتشار بالكونغو الديمقراطية والدول المجاورة

جنيف (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية عودة فيروس "جدرى القرود"، مجددا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتد إلى العديد من الدول المجاورة، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا فى أقرب وقت ممكن لتحديد ما إذا كان سيتم اعتبار هذا الوباء حالة طوارىء دولية.

وذكر راديو فرنسا الدولي، في نشرته الأفريقية، أن السلالة الجديدة لجدري القرود أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022، وخلافا للسلالات السابقة، فإن السلالة الحالية تنتشر بسهولة أكثر ويمكن أن نجدها بين العائلات وأيضا بين الأطفال وفي المدارس.

ويتفشى الوباء بالفعل منذ عدة أشهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة ونحو 450 حالة وفاة كما يمكن أن يصل معدل الوفيات إلى 10% بين الأطفال، بحسب الباحثين في هذا البلد .

وما يزيد الأمر خطورة، هو بدء انتشار هذه السلالة إلى خارج حدود الكونغو الديمقراطية حيث أحصت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي 146 حالة في الكونغو برازافيل و227 حالة في جمهورية وسط أفريقيا كما أن الكاميرون ونيجيريا وجنوب أفريقيا ورواندا لم تعد بمنأى عن هذا الوباء.

ويثير هذا الوضع قلق منظمة الصحة العالمة التي أشارت إلى أنها ضاعفت جهودها لوقف انتشار الفيروس ولكن كي تكون هناك استجابة عالمية، فهناك حاجة إلى مزيد من التمويل والدعم.